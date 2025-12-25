Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 19:42

Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»

Путин: работа в команде станет главным критерием оценки на «Лидерах России»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Умение работать в команде станет главным критерием для оценки участников конкурса «Лидеры России», заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что в новом сезоне заявки подаются только в составе команды.

Сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде. <…> Не случайно, что в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, ну, скажем так, команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь, — подчеркнул Путин.

В рамках заседания Госсовета Путин рекомендовал ежегодно составлять список из 100 образовательных организаций с наихудшими показателями. Лидер отметил, что эта мера позволит обеспечить таким учреждениям целевую помощь для улучшения ситуации.

Ранее Путин также назвал один из главных приоритетов России. Президент отметил, что подготовка профессиональных кадров является одним из ключевых факторов развития страны. Данному направлению лидер присвоил стратегическое значение.

Владимир Путин
лидеры
конкурсы
критерии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Россия готова подтвердить отсутствие агрессии против ЕС и НАТО
Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»
Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО
Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч
Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»
Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом
Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество
Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами
Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи
В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов
Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин
«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.