Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России» Путин: работа в команде станет главным критерием оценки на «Лидерах России»

Умение работать в команде станет главным критерием для оценки участников конкурса «Лидеры России», заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что в новом сезоне заявки подаются только в составе команды.

Сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде. <…> Не случайно, что в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, ну, скажем так, команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь, — подчеркнул Путин.

В рамках заседания Госсовета Путин рекомендовал ежегодно составлять список из 100 образовательных организаций с наихудшими показателями. Лидер отметил, что эта мера позволит обеспечить таким учреждениям целевую помощь для улучшения ситуации.

Ранее Путин также назвал один из главных приоритетов России. Президент отметил, что подготовка профессиональных кадров является одним из ключевых факторов развития страны. Данному направлению лидер присвоил стратегическое значение.