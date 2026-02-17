Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:55

Ушел из жизни легендарный пастор и соратник Мартина Лютера Кинга

Лидер движения за гражданские права Джесси Джексон умер в США в возрасте 84 лет

Джесси Джексон Джесси Джексон Фото: Michael Nigro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В США умер пастор Джесси Джексон — легендарный борец за гражданские права и двукратный кандидат в президенты страны, сообщила его семья в заявлении, которое распространила газета The Guardian. Ему было 84 года. Отмечается, что он ушел из жизни мирно, в окружении близких.

Наш отец был лидером, служившим людям — не только нашей семье, но и угнетенным, лишенным голоса и незамеченным по всему миру. Мы поделились им с миром, и взамен мир стал частью нашей большой семьи. <...> Его непоколебимая вера в справедливость, равенство и любовь вдохновила миллионы людей, и мы просим вас почтить его память, продолжая борьбу за те ценности, которыми он жил, — говорится в заявлении.

Семья Джексона не уточнила причины его смерти. Однако известно, что он страдал от прогрессирующего надъядерного паралича (ПНП). При этом первоначально ему диагностировали болезнь Паркинсона. Также за последние годы его дважды госпитализировали из-за заражения COVID-19.

Джесси Джексон родился 8 октября 1941 года в Гринвилле, Южная Каролина. Его путь в борьбе за гражданские права начался в 1960-х годах, когда он стал одним из лидеров Конференции южного христианского руководства, основанной Мартином Лютером Кингом. В 1965 году он принял участие в историческом марше за избирательные права из Сельмы в Монтгомери. Кроме того, 4 апреля 1968 года он оказался рядом с Кингом в момент его убийства. Как вспоминал позже Джексон, Кинг скончался прямо у него на руках.

Ранее в Калифорнии в возрасте 74 лет скончался легендарный американский композитор Билли Стейнберг. Причиной стала онкология. Дата и место прощания пока неизвестны.

США
смерти
лидеры
права
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума сняла с рассмотрения вопрос об НДС на иностранные товары
Макрона засняли на пробежке в Индии
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.