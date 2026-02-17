Ушел из жизни легендарный пастор и соратник Мартина Лютера Кинга Лидер движения за гражданские права Джесси Джексон умер в США в возрасте 84 лет

В США умер пастор Джесси Джексон — легендарный борец за гражданские права и двукратный кандидат в президенты страны, сообщила его семья в заявлении, которое распространила газета The Guardian. Ему было 84 года. Отмечается, что он ушел из жизни мирно, в окружении близких.

Наш отец был лидером, служившим людям — не только нашей семье, но и угнетенным, лишенным голоса и незамеченным по всему миру. Мы поделились им с миром, и взамен мир стал частью нашей большой семьи. <...> Его непоколебимая вера в справедливость, равенство и любовь вдохновила миллионы людей, и мы просим вас почтить его память, продолжая борьбу за те ценности, которыми он жил, — говорится в заявлении.

Семья Джексона не уточнила причины его смерти. Однако известно, что он страдал от прогрессирующего надъядерного паралича (ПНП). При этом первоначально ему диагностировали болезнь Паркинсона. Также за последние годы его дважды госпитализировали из-за заражения COVID-19.

Джесси Джексон родился 8 октября 1941 года в Гринвилле, Южная Каролина. Его путь в борьбе за гражданские права начался в 1960-х годах, когда он стал одним из лидеров Конференции южного христианского руководства, основанной Мартином Лютером Кингом. В 1965 году он принял участие в историческом марше за избирательные права из Сельмы в Монтгомери. Кроме того, 4 апреля 1968 года он оказался рядом с Кингом в момент его убийства. Как вспоминал позже Джексон, Кинг скончался прямо у него на руках.

