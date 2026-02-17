Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон

В Калифорнии в возрасте 74 лет скончался легендарный американский композитор Билли Стейнберг, передает Variety. Причиной стала онкология. Дата и место прощания пока неизвестны.

Его карьера достигла расцвета в 1980–1990-х годах, когда он работал в творческом союзе с автором песен Томом Келли. Их дуэт стал одним из самых успешных в поп-музыке: Стейнберг писал тексты, а Келли отвечал за музыку. Вместе они создали мировые хиты, включая Like a Virgin для Мадонны, So Emotional для Уитни Хьюстон. Также их песни исполняли The Bangles, Pretenders, Рой Орбисон и Синди Лопер. В 1990-х годах Стейнберг подарил миру такие песни, как Falling Into You в исполнении Селин Дион и Give Your Heart a Break Деми Ловато.

Также стало известно о смерти выдающегося режиссера-документалиста и обладателя почетного «Оскара» Фредерика Уайзмана. Ему было 96 лет. За свою продолжительную карьеру, начавшуюся в 1960-х годах, он создал 45 кинолент, которые принесли ему мировое признание и статус классика кинематограф.