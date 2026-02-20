Мадонна сфотографировалась на коленях у молодого бойфренда Мадонна снялась на коленях у 29-летнего возлюбленного Акима Морриса

Американская певица Мадонна опубликовала в личном блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новое провокационное фото. На снимке 67-летняя артистка позирует на коленях у молодого возлюбленного, 29-летнего футболиста Акима Морриса.

На кадрах Моррис лежит на кровати с голым торсом, усадив Мадонну к себе на колени. Поп-звезда прикрывает грудь руками и смотрит в камеру.

Слухи об отношениях Мадонны и Морриса появились летом 2024 года. С тех пор пара нередко появляется вместе на публике и делится совместными фото.

Ранее певица Мадонна публично поздравила свою приемную дочь Мерси Джеймс с 20-летием, поделившись редкими семейными снимками в личном блоге. Певица выразила восхищение тем, какой взрослой и талантливой стала девушка.

До этого стало известно, что певица тайно помолвлена с 29-летним футболистом Акимом Моррисом. По данным таблоида Radar Online, 67-летняя артистка готовится к свадьбе с молодым возлюбленным, с которым встречается уже несколько лет. Издание пишет, что певица еще не выбрала дату торжества, однако рассматривает несколько площадок для его проведения.