20 февраля 2026 в 12:01

Посетителя ресторана уличили в подкидывании волос из подмышек в еду

В Австралии клиент ресторана бросил свои волосы в еду и отказался платить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель ресторана в Сиднее подбросил волосы из собственных подмышек в блюдо, чтобы не платить за него, сообщает The Indian Express. Он находился в компании из шести человек. Счет составил 38 тыс. рупий (32 тыс. рублей). Сотрудники заведения разоблачили клиента, просмотрев запись с камеры видеонаблюдения.

После того, как блюдо было подано, гость пожаловался на волосы в своем блюде и отказался от оплаты, — говорится в публикации.

Уточняется, что посетители заказали премиальные блюда, в том числе стейки сухой выдержки. Им удалось покинуть заведение, не заплатив, работники проверили записи с камер лишь позднее. При этом менеджер ресторана уверяет, что «все было очень чисто».

Ранее жительница Самарской области умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Шарм-эш-Шейхе. После употребления креветок и кальмаров у женщины начались сильная диарея, рвота и высокая температура. Ее госпитализировали лишь на третий день, она скончалась через 12 суток в больнице от септического шока и полиорганной недостаточности, вызванных тяжелой бактериальной инфекцией и токсическим поражением печени.

