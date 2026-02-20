Посетителя ресторана уличили в подкидывании волос из подмышек в еду В Австралии клиент ресторана бросил свои волосы в еду и отказался платить

Посетитель ресторана в Сиднее подбросил волосы из собственных подмышек в блюдо, чтобы не платить за него, сообщает The Indian Express. Он находился в компании из шести человек. Счет составил 38 тыс. рупий (32 тыс. рублей). Сотрудники заведения разоблачили клиента, просмотрев запись с камеры видеонаблюдения.

После того, как блюдо было подано, гость пожаловался на волосы в своем блюде и отказался от оплаты, — говорится в публикации.

Уточняется, что посетители заказали премиальные блюда, в том числе стейки сухой выдержки. Им удалось покинуть заведение, не заплатив, работники проверили записи с камер лишь позднее. При этом менеджер ресторана уверяет, что «все было очень чисто».

