В Совете такси объяснили рост цен во время аномальных снегопадов Совет такси: во время снегопадов цены на поездки растут из-за спроса

В периоды снегопадов цены на поездки увеличиваются из-за повышенного спроса, заявила NEWS.ru председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. При этом, по ее словам, агрегаторы устанавливают верхний предел на максимальную стоимость тарифа.

Что касается снежных аномалий в Москве, действительно, на фоне нереального количества осадков цены на такси дорожают. Говоря о законодательном запрете, в такси цены не регулируются, потому что рынок фрагментарный, он состоит из большого количества водителей. Основная масса пассажиров заказывает такси от агрегатора, и он использует динамическое тарифообразование, которое зависит от спроса. Включается алгоритм, который действует на удорожание, но опять же у любого алгоритма есть потолок цены, поэтому тарифы на такси — максимальные, — пояснила Зарипова.

Она подчеркнула, что контроль над ценами на такси не изменит погодных условий и не увеличит количество людей, пользующихся этой услугой. По ее словам, это лишь снизит процент водителей, готовых выйти на линию. Зарипова предупредила, что это заметно скажется на времени ожидания машин.

Ранее сообщалось, что вечером 19 февраля в Москве из-за сильного снегопада цены на такси выросли вдвое на некоторых маршрутах. Пассажиров предупредили о большом количестве заказов и нехватке свободных машин.