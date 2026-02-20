Европейский бизнес назвал последние мосты для контактов с Россией АЕБ: Европе и России нужно сохранить рабочие каналы для бизнеса

Для будущих экономических отношений России и Европы важно сохранить рабочие площадки, где бизнес и государство могут обсуждать проблемы и совместно вырабатывать решения, заявил гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг в рамках Недели Российского бизнеса 2026 в The Charlton. По его словам, диалог должен опираться на то, что уже создано и доказало свою эффективность, передает корреспондент NEWS.ru.

Если мы хотим создавать это будущее, хотим, чтобы оно было лучше, чем то, что мы имеем сейчас, самое главное — сохранить все хорошее, что у нас уже есть, — подчеркнул Шиллинг.

Глава АЕБ отметил, что речь идет о таких рабочих площадках, как MC и Международный совет по сотрудничеству и инвестициям. По его словам, на этих встречах бизнес обсуждает текущие проблемы и вырабатывает общие предложения, которые затем передают государству. Все инициативы направлены на экономику, потребителей и поддержание сотрудничества.

Наше общее желание сохранить тот уровень, который был достигнут, адаптировать его, безусловно, к новым реалиям, к новым задачам, — заключил Шиллинг.

Ранее стало известно, что европейские люксовые дома моды зарегистрировали новые товарные знаки в России. В феврале Роспатент одобрил девять заявок от брендов.