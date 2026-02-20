Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 16:00

«Затыкают дыры пехотой»: военкор о положении ВСУ в зоне СВО

Военкор Разин: ВСУ затыкают бреши в обороне насильно мобилизованными бойцами

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Командование Вооруженных сил Украины вынуждено закрывать бреши на фронте живой силой, которую собирают принудительно по всей стране, заявил военный корреспондент Владимир Разин в эфире программы «60 минут». Комментируя положение дел на линии соприкосновения, он отметил, что российская армия продолжает давить на противника по всему фронту. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Мы видим, как противник применяет свою пехоту. Во-первых, собирает ее по всей Украине абсолютно насильно. Во-вторых, перебрасывает ее к линии фронта для того, чтобы просто количеством затыкать те дыры, которые каждый день в связи с нашими атаками образуются, — сообщил журналист.

Ранее стало известно, что в ходе наступления бойцов группировки войск «Север» вглубь Сумской области начались ожесточенные бои. Российские солдаты идут при поддержке ВКС и артиллерии, на своем пути они встречают систематические контратаки ВСУ. Противостояния ведутся на всех участках фронта в указанной области. В Минобороны РФ данную информацию также не комментировали.

