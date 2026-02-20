Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 17:11

Певицу MONA обвинили в лицемерии из-за шубы во время поездки в питомник

Певицу MONA раскритиковали за поездку в приют для собак в меховой одежде

MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Певицу MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) подвергли критике в Сети после посещения приюта для животных в меховой одежде. Как передает «Подъем», артистка приехала в Красноярск, чтобы помочь волонтерам спасти собак, которых могут усыпить.

Поводом для осуждения стала одежда знаменитости — шуба и шапка, в которых она появилась в приюте. Пользователи сочли это лицемерием и назвали девушку «зоозащитницей в мехах».

Представители певицы поспешили ответить на обвинения в ее адрес. Они заявили, что мех на одежде артистки был исключительно искусственным. По их словам, MONA принципиально не носит натуральные меха и всегда открыто об этом говорит.

До этого питомцы блогера Эльдара Джарахова и MONA пострадали от жестокого обращения в частном питомнике, который располагался в подмосковном Чехове. Животных удалось спасти. По словам певицы, заведение рекламировало себя как комфортабельную передержку. Однако в реальности животные содержались в ужасных антисанитарных условиях и подвергались издевательствам.

певицы
скандалы
артистки
критика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могу сказать»: Трамп ответил на вопрос об ударах по Ирану
В Британии раскрыли возможно последствие для брата Карла III из-за Эпштейна
В Совфеде резко отреагировали на ожидание ЕС уступок от России
Страна ЕС обязалась спонсировать Украину до 2036 года
Сербякина раскрыла условие воссоединения с группой Serebro
«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях
Следователи допросят спасшегося при ЧП на Байкале туриста
В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России
Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян
Политолог объяснил, почему Украина не попадет в ЕС ни при каких условиях
Путин обсудил с Совбезом оборонные исследования
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Стало известно, были ли дети среди погибших на Байкале туристов
СК завершил расследование громкого дела о наживании на льготах
Путин предоставил гражданство корреспонденту из Сирии
Экс-нардеп оценил перспективу возможной отставки Зеленского
Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде
Кадыров показал видео с необычной экипировкой бойцов «Ахмата»
«Думала, утонула»: мать погибшей на Валааме девушки раскрыла, где ее нашли
Установлены личности погибших при трагедии с «буханкой» на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.