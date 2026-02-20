Певицу MONA обвинили в лицемерии из-за шубы во время поездки в питомник

Певицу MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) подвергли критике в Сети после посещения приюта для животных в меховой одежде. Как передает «Подъем», артистка приехала в Красноярск, чтобы помочь волонтерам спасти собак, которых могут усыпить.

Поводом для осуждения стала одежда знаменитости — шуба и шапка, в которых она появилась в приюте. Пользователи сочли это лицемерием и назвали девушку «зоозащитницей в мехах».

Представители певицы поспешили ответить на обвинения в ее адрес. Они заявили, что мех на одежде артистки был исключительно искусственным. По их словам, MONA принципиально не носит натуральные меха и всегда открыто об этом говорит.

До этого питомцы блогера Эльдара Джарахова и MONA пострадали от жестокого обращения в частном питомнике, который располагался в подмосковном Чехове. Животных удалось спасти. По словам певицы, заведение рекламировало себя как комфортабельную передержку. Однако в реальности животные содержались в ужасных антисанитарных условиях и подвергались издевательствам.