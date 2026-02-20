Песков сформулировал позицию Кремля по скандалу вокруг экс-принца Эндрю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг брата короля Карла III экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, передает ТАСС. В ходе брифинга он подчеркнул, что этот вопрос не входит в компетенцию Кремля.

Нет, мы не хотели бы это комментировать. Это совсем не наше дело, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что экс-принц Эндрю вышел на свободу после 12 часов задержания на фоне расследования его контактов с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Обвинения ему не предъявлены. В полиции подтвердили задержание мужчины старше 60 лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, его имя не назвали. Задержанный был отпущен в рамках продолжающегося расследования, уточнили правоохранители.

До этого стало известно, что Эндрю остается восьмым в линии наследования британского престола. Лишение титулов и арест не исключают его из очереди наследников.

В свою очередь пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю. Монарх выразил озабоченность этой новостью и отметил, что ожидает справедливый и основательный процесс по данному вопросу.