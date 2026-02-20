В МЧС сообщили о переносе поисков вертолета в Приамурье

Поиски пропавшего в Приамурье вертолета пока не дали результата, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. Работы возобновятся утром, 21 февраля.

Борт Ми-8 совершил посадку, без результатов. Поисково-спасательные работы воздушной и наземной группировки спланированы на завтра, — сообщил собеседник агентству.

Вертолет с сотрудниками СК России пропал в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области в эту пятницу, 20 февраля. На борту находились двое пассажиров и пилот.

Пресс-служба Следственного комитета России информировала, что причинами исчезновения частного вертолета Robinson в Амурской области могли стать техническая неисправность либо несоблюдение летных норм. Следователи уже изъяли документы, имеющие значение в расследовании.

