В СК назвали две возможные причины исчезновения вертолета с людьми

В СК назвали две возможные причины исчезновения вертолета с людьми СК: техническая неисправность могла стать причиной пропажи вертолета в Приамурье

Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются в качестве причин авиапроисшествия в Амурской области, передает пресс-служба СК России. Речь идет о пропаже частного вертолета Robinson в 130 км от села Амаранка. По данным ведомства, следователи уже изъяли документы, имеющие значение в расследовании.

Следствием рассматриваются две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна, — сказано в сообщении.

Вертолет пропал в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области в эту пятницу, 20 февраля. На борту находились двое пассажиров и пилот.

В поисках воздушного судна используются беспилотник, а также аэромобильная группировка ГУ МЧС в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе три снегохода. По факту пропажи вертолета в Амурской области следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.