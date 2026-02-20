В Европе призвали не заигрывать с запретами в отношении России

В Европе призвали не заигрывать с запретами в отношении России Ассоциация европейского бизнеса призвала не увлекаться запретами в отношении РФ

Рано или поздно настанет день, когда европейские страны заговорят о возобновлении сотрудничества с РФ, такое мнение на Неделе Российского бизнеса 2026 высказал гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. По его словам, важно будет смотреть не в прошлое, а в будущее. В связи с этим Шиллинг призвал не увлекаться запретами в отношении Москвы, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы верим, что когда наступит этот завтрашний день, когда речь сможет опять идти о возобновлении сотрудничества [с Россией], тогда нам нужно смотреть не на прошлое, а на будущее, — убежден он.

Шиллинг призвал стараться максимально избегать создания новых ограничений или негибких решений. Он подчеркнул, что такие действия в экономике имеют свою цену. При этом любая страна должна иметь возможность решать, где она хочет видеть иностранный капитал.

Это нормальное явление. Это делают европейские страны, это делает Китай, это делает Америка. Естественно, это может и должна делать и Россия, — отметил эксперт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продление американских санкций против России было автоматическим решением. По его словам, переговоры с Вашингтоном по данному вопросу — сложный процесс, но они продолжаются.