Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 14:19

В Европе призвали не заигрывать с запретами в отношении России

Ассоциация европейского бизнеса призвала не увлекаться запретами в отношении РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рано или поздно настанет день, когда европейские страны заговорят о возобновлении сотрудничества с РФ, такое мнение на Неделе Российского бизнеса 2026 высказал гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. По его словам, важно будет смотреть не в прошлое, а в будущее. В связи с этим Шиллинг призвал не увлекаться запретами в отношении Москвы, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы верим, что когда наступит этот завтрашний день, когда речь сможет опять идти о возобновлении сотрудничества [с Россией], тогда нам нужно смотреть не на прошлое, а на будущее, — убежден он.

Шиллинг призвал стараться максимально избегать создания новых ограничений или негибких решений. Он подчеркнул, что такие действия в экономике имеют свою цену. При этом любая страна должна иметь возможность решать, где она хочет видеть иностранный капитал.

Это нормальное явление. Это делают европейские страны, это делает Китай, это делает Америка. Естественно, это может и должна делать и Россия, — отметил эксперт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продление американских санкций против России было автоматическим решением. По его словам, переговоры с Вашингтоном по данному вопросу — сложный процесс, но они продолжаются.
Россия
Запад
Европа
Евросоюз
переговоры
санкции
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Раскрыта правда о таинственном самолете в воздушном пространстве России
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
На Западе сообщили о новом санкционном провале Евросоюза
В ФРГ раскрыли, кто страдает от антироссийских санкций Берлина больше
Умер Николай Комягин из Shortparis: чем известен, что сделал для музыки
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.