ЕК потребовала расширить «европейские амбиции» по обороне Еврокомиссия потребовала от стран ЕС нарастить производство оружия в 50 раз

Еврокомиссия требует от стран Евросоюза кратно нарастить мощности военно-промышленного комплекса, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, выступая на оборонном форуме в Мадриде. В своей речи он привел в пример Украину, которая, по его словам, якобы сумела увеличить выпуск военной продукции в 50 раз, передает ТАСС.

Европейские амбиции должны быть такими же. Новые заводы должны быть построены, должно использоваться новейшее оборудование, должны быть привлечены квалифицированные рабочие, чтобы производить столько оружия, — сказал он.

Для стимулирования промышленности Кубилюс предложил гарантировать оборонным предприятиям долгосрочный спрос. По его мнению, странам ЕС необходимо на законодательном уровне закрепить нормы по поддержанию крупных военных запасов. Это даст производителям уверенность в надежности инвестиций и позволит обеспечить «мир в Европе», полагает он.

Ранее министры девяти стран Евросоюза выступили против планов Еврокомиссии по расширению штата. Они направили письмо комиссару по бюджету Петру Серафину, в котором раскритиковали предложение о найме 2,5 тыс. дополнительных сотрудников, что повлечет за собой новые расходы.