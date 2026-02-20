Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 14:10

ЕК потребовала расширить «европейские амбиции» по обороне

Еврокомиссия потребовала от стран ЕС нарастить производство оружия в 50 раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Еврокомиссия требует от стран Евросоюза кратно нарастить мощности военно-промышленного комплекса, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, выступая на оборонном форуме в Мадриде. В своей речи он привел в пример Украину, которая, по его словам, якобы сумела увеличить выпуск военной продукции в 50 раз, передает ТАСС.

Европейские амбиции должны быть такими же. Новые заводы должны быть построены, должно использоваться новейшее оборудование, должны быть привлечены квалифицированные рабочие, чтобы производить столько оружия, — сказал он.

Для стимулирования промышленности Кубилюс предложил гарантировать оборонным предприятиям долгосрочный спрос. По его мнению, странам ЕС необходимо на законодательном уровне закрепить нормы по поддержанию крупных военных запасов. Это даст производителям уверенность в надежности инвестиций и позволит обеспечить «мир в Европе», полагает он.

Ранее министры девяти стран Евросоюза выступили против планов Еврокомиссии по расширению штата. Они направили письмо комиссару по бюджету Петру Серафину, в котором раскритиковали предложение о найме 2,5 тыс. дополнительных сотрудников, что повлечет за собой новые расходы.

Еврокомиссия
Евросоюз
Европа
оружие
ВПК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Раскрыта правда о таинственном самолете в воздушном пространстве России
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
На Западе сообщили о новом санкционном провале Евросоюза
В ФРГ раскрыли, кто страдает от антироссийских санкций Берлина больше
Умер Николай Комягин из Shortparis: чем известен, что сделал для музыки
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.