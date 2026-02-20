Страны ЕС ополчились против одного решения Еврокомиссии

Министры девяти стран Евросоюза выступили против планов Еврокомиссии по расширению штата, сообщает издание Politico. Они направили письмо комиссару по бюджету Петру Серафину, в котором раскритиковали предложение о найме 2,5 тыс. дополнительных сотрудников, что повлечет за собой новые расходы.
По данным издания, документ подписали представители Австрии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии и Нидерландов. В письме отмечается, что рост административных расходов противоречит целям эффективности и реформ.
Предлагаемое Еврокомиссией добавление 2,5 тыс. штатных единиц, а также общее значительное увеличение статьи 4 (административные расходы) противоречит заявленным целям эффективности, сдержанности и реформ, — говорится в обращении.
Подписанты указали, что общая сумма затрат на содержание новых служащих в рамках многолетнего финансового плана на 2028–2034 годы может составить около €1,4 млрд (1,2 трлн рублей). В настоящее время в ЕС идут переговоры по следующему долгосрочному бюджету, первоначальный проект которого был представлен Комиссией в июле 2025 года.
Ранее стало известно, что Брюссель подготовил стратегию помощи восточным регионам Евросоюза, которые столкнулись с последствиями конфликта на Украине, однако финансирование инициативы, рассчитанной до 2028 года, в бюджете ЕС не заложено. Еврокомиссия предлагает привлекать средства через международные институты.