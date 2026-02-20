Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 10:30

Страны ЕС ополчились против одного решения Еврокомиссии

Девять стран ЕС выступили против планов Еврокомиссии по расширению штата

Фото: IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министры девяти стран Евросоюза выступили против планов Еврокомиссии по расширению штата, сообщает издание Politico. Они направили письмо комиссару по бюджету Петру Серафину, в котором раскритиковали предложение о найме 2,5 тыс. дополнительных сотрудников, что повлечет за собой новые расходы.

По данным издания, документ подписали представители Австрии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии и Нидерландов. В письме отмечается, что рост административных расходов противоречит целям эффективности и реформ.

Предлагаемое Еврокомиссией добавление 2,5 тыс. штатных единиц, а также общее значительное увеличение статьи 4 (административные расходы) противоречит заявленным целям эффективности, сдержанности и реформ, — говорится в обращении.

Подписанты указали, что общая сумма затрат на содержание новых служащих в рамках многолетнего финансового плана на 2028–2034 годы может составить около €1,4 млрд (1,2 трлн рублей). В настоящее время в ЕС идут переговоры по следующему долгосрочному бюджету, первоначальный проект которого был представлен Комиссией в июле 2025 года.

Ранее стало известно, что Брюссель подготовил стратегию помощи восточным регионам Евросоюза, которые столкнулись с последствиями конфликта на Украине, однако финансирование инициативы, рассчитанной до 2028 года, в бюджете ЕС не заложено. Еврокомиссия предлагает привлекать средства через международные институты.

Еврокомиссия
Евросоюз
Европа
расходы
бюджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, можно ли закаливаться мороженым
Мошенники начали использовать заблокированные сервисы для обмана россиян
В США раскрыли возможные сроки удара по Ирану
Снегопад заставил москвичей дольше ждать курьеров
Врачи скрыли истинную причину смерти новорожденного в Симферополе
Названы сферы, где необходимо увеличивать производительность труда роботов
Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США
Минивэн Долиной полчаса блокировал тротуар в центре Москвы
Подсчитано, сколько россиянам нужно копить для покупки авто
Коллегия решит судьбу судьи, который арестовал покончившую с собой Галицкую
Наступление ВС России на Харьков 20 февраля: ВКС выжигают целые бригады
Шохин назвал возможные направления сотрудничества России с США
Россияне перечислили главные мужские качества
Раскрыто, как выросли продажи отечественного BMW
Внук жестоко расправился с родственниками и сдался полиции
Аналитики сравнили ситуацию вокруг Ирана с вторжением в Ирак
Москвичам рассказали, когда в столице начнется оттепель
Генерал раскрыл тайну неопознанного самолета США, пересекшего границу РФ
Раскрыто, как Польша может запустить «эффект домино» напряженности в ЕС
Солист группы Shortparis скончался после тренировки по боксу
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.