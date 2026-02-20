Страны ЕС ополчились против одного решения Еврокомиссии Девять стран ЕС выступили против планов Еврокомиссии по расширению штата

Министры девяти стран Евросоюза выступили против планов Еврокомиссии по расширению штата, сообщает издание Politico. Они направили письмо комиссару по бюджету Петру Серафину, в котором раскритиковали предложение о найме 2,5 тыс. дополнительных сотрудников, что повлечет за собой новые расходы.

По данным издания, документ подписали представители Австрии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии и Нидерландов. В письме отмечается, что рост административных расходов противоречит целям эффективности и реформ.

Предлагаемое Еврокомиссией добавление 2,5 тыс. штатных единиц, а также общее значительное увеличение статьи 4 (административные расходы) противоречит заявленным целям эффективности, сдержанности и реформ, — говорится в обращении.

Подписанты указали, что общая сумма затрат на содержание новых служащих в рамках многолетнего финансового плана на 2028–2034 годы может составить около €1,4 млрд (1,2 трлн рублей). В настоящее время в ЕС идут переговоры по следующему долгосрочному бюджету, первоначальный проект которого был представлен Комиссией в июле 2025 года.

Ранее стало известно, что Брюссель подготовил стратегию помощи восточным регионам Евросоюза, которые столкнулись с последствиями конфликта на Украине, однако финансирование инициативы, рассчитанной до 2028 года, в бюджете ЕС не заложено. Еврокомиссия предлагает привлекать средства через международные институты.