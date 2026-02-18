Еврокомиссия не нашла денег на поддержку граничащих с Россией стран ЕК предложила привлекать извне средства на поддержку граничащих с РФ регионов

Брюссель подготовил стратегию помощи восточным регионам Евросоюза, которые столкнулись с последствиями конфликта на Украине, однако финансирование инициативы, рассчитанной до 2028 года, в бюджете ЕС не заложено, пишет Politico со ссылкой на источники. Еврокомиссия предлагает привлекать средства через международные институты.

Документ под рабочим названием «Отчет по восточным пограничным регионам» разработан еврокомиссаром Рафаэле Фитто и будет представлен в среду, 18 февраля. Согласно плану, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть региональных фондов ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Пять стран уже активизировались в обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Министр по европейским делам Литвы Сигитас Миткус выразил надежду, что интересы балтийских государств будут учтены. Позже к схеме могут присоединиться Румыния, Венгрия и Словакия.

Дополнительным источником поддержки может стать Европейский фонд конкурентоспособности объемом €410 млрд. Еврокомиссия изучит возможность его использования для этих целей. Как отмечает Politico, сам по себе этот шаг — уступка приграничным странам, поскольку ранее Брюссель исключал применение географических критериев при распределении средств фонда.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в стране подготовили систему конфискации российских частных активов для оказания помощи Украине в будущем. Он отметил, что необходимо время для реализации данных мер. Общая сумма замороженных средств РФ составляет €37–39 млн (более 3 млрд рублей).