Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 10:55

Еврокомиссия не нашла денег на поддержку граничащих с Россией стран

ЕК предложила привлекать извне средства на поддержку граничащих с РФ регионов

Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Брюссель подготовил стратегию помощи восточным регионам Евросоюза, которые столкнулись с последствиями конфликта на Украине, однако финансирование инициативы, рассчитанной до 2028 года, в бюджете ЕС не заложено, пишет Politico со ссылкой на источники. Еврокомиссия предлагает привлекать средства через международные институты.

Документ под рабочим названием «Отчет по восточным пограничным регионам» разработан еврокомиссаром Рафаэле Фитто и будет представлен в среду, 18 февраля. Согласно плану, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть региональных фондов ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Пять стран уже активизировались в обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Министр по европейским делам Литвы Сигитас Миткус выразил надежду, что интересы балтийских государств будут учтены. Позже к схеме могут присоединиться Румыния, Венгрия и Словакия.

Дополнительным источником поддержки может стать Европейский фонд конкурентоспособности объемом €410 млрд. Еврокомиссия изучит возможность его использования для этих целей. Как отмечает Politico, сам по себе этот шаг — уступка приграничным странам, поскольку ранее Брюссель исключал применение географических критериев при распределении средств фонда.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в стране подготовили систему конфискации российских частных активов для оказания помощи Украине в будущем. Он отметил, что необходимо время для реализации данных мер. Общая сумма замороженных средств РФ составляет €37–39 млн (более 3 млрд рублей).

Еврокомиссия
Европа
Евросоюз
Восточная Европа
Россия
бюджеты
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mash: прапорщик Шматко из «Солдат» остался без съемок из-за одной проблемы
Адвокат ответил, могут ли родные Тиммы отсудить имущество у Седоковой
В Минцифре анонсировали ответ Starlink
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Слуцкий призвал провести «исторический ликбез» для Киева
Журова возмутилась ОИ после отказа дарить россиянам смартфоны
Стало известно о закрытии российского мессенджера
Захарова объяснила Польше, кто кому должен платить репарации
В Госдуме объяснили, как изменятся условия снятия средств по ПДС
Почему не работает Telegram сегодня, 18 февраля: замедление, разблокировка
Москвичей предупредили о снежном коллапсе
PR-менеджер Седоковой отреагировала на иск к певице из-за Яниса Тиммы
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 февраля
Врачи перечислили положительные эффекты регулярной ходьбы
Адвокат рассказал, с какими заболеваниями не возьмут в армию
Авиапарк президента США получит новую окраску
Девятиклассник пришел в школу с пистолетом и объяснил свой поступок
Россия и Иран начали диалог по локализации производства турбин
Эксперт рассказала почему обязательно нужно белить деревья
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.