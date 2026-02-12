В ОДКБ обвинили Запад в затягивании конфликта на Украине

Запад затягивает кризис на Украине, заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, на уровень напряженности в регионе Восточной Европы влияют действия Запада, сообщает ТАСС.

Определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине, — сказал Сердюков.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям властей Украины Родион Мирошник заявил, что украинский кризис вступил в переломную стадию, обусловленную проблемами финансирования Киева и разногласиями внутри Евросоюза. Дипломат подчеркнул, что жизнеспособность и возможность продолжения боевых действий украинской стороной напрямую зависят от европейской поддержки.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что королевство направит Украине $205 млн (более 15,8 млрд рублей) в рамках инициативы PURL. Эти средства пойдут на приобретение вооружений из американских запасов для Киева.

Программа PURL была создана США и НАТО и предполагает, что европейские государства сами закупают оружие для Украины, а Вашингтон напрямую военную поддержку не оказывает. По данным издания, в 2025 году в рамках этой инициативы Киеву уже собрали около $5 млрд.