13 февраля 2026 в 11:29

В МИД раскрыли задачи России в рамках председательства в ОДКБ

Россия усилит военную составляющую ОДКБ в период председательства

Россия в период председательства в ОДКБ сосредоточится на наращивании боевого потенциала коллективных сил организации и их оснащении современным вооружением, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на пятом совещании председателей профильных комитетов парламентов стран объединения. Совещание было посвящено вопросам международных отношений, обороны и безопасности, сообщает РИА Новости.

Важное значение придаем развитию силовой компоненты организации. Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, оснащении современным вооружением. Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом и опыта современных вооруженных конфликтов, — сказал Панкин.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что Запад затягивает кризис на Украине. По его словам, на уровень напряженности в регионе Восточной Европы влияют действия Запада.

До этого посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Армения и страны ОДКБ могут совместно найти компромиссные решения для устранения возникших разногласий. Он подтвердил, что РФ рассматривает Армению как полноправного члена организации и убеждена в отсутствии альтернативных надежных механизмов безопасности в регионе.

