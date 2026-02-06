Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:59

Посол высказался о проблемах Армении и ОДКБ

Посол Копыркин: Армения и ОДКБ могут решить разногласия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Армения и страны-участницы ОДКБ могут совместно найти компромиссные решения для устранения возникших разногласий, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью «России-24». Он подтвердил, что РФ рассматривает Армению как полноправного члена организации и убеждена в отсутствии альтернативных надежных механизмов безопасности в регионе.

Что касается позиции Российской Федерации, то мы исходим из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ. <...> По-нашему убеждению, какого-то альтернативного, надежного механизма обеспечения безопасности в регионе нет, — говорится в заявлении.

Ранее он заявил, что Москва сыграла важнейшую роль в инициировании процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также в снятии ограничений с трансграничных транспортных маршрутов. Дипломат напомнил о договоренностях, достигнутых на высшем уровне в период с 2020 по 2022 год, и акцентировал, что будущее партнерство должно строиться на принципах взаимной выгоды и учета интересов всех государств региона.

Кроме того, пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе беседы в Абу-Даби подчеркнули значимость сохранения положительной динамики в процессе нормализации двусторонних связей. В ходе встречи стороны обсудили достижения в рамках договоренностей, принятых по итогам вашингтонского мирного саммита.

послы
Армения
ОДКБ
разногласия
