Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений Алиев и Пашинян обсудили в Абу-Даби позитивную динамику в нормализации отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров в Абу-Даби отметили важность сохранения позитивной динамики в нормализации двусторонних отношений, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера. Стороны обсудили прогресс в рамках соглашения, заключенного по итогам мирного саммита в Вашингтоне.

Стороны приветствовали прогресс, достигнутый в реализации итогов Вашингтонского мирного саммита, состоявшегося при содействии и участии Президента США Дональда Трампа. Они отметили важность сохранения позитивной динамики в продвижении процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе, — сообщили в канцелярии Алиева.

Алиев и Пашинян ранее провели встречу в расширенном составе в Абу-Даби. В Объединенных Арабских Эмиратах лидерам также будет вручена «Премия Заида за человеческое братство».

До этого президент Азербайджана встретился с хозяином Белого дома Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Они обсудили шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном. По словам азербайджанского лидера, в регионе уже установился мир, что положительно сказывается на торговле двух стран.