Алиев и Трамп обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Президенты Азербайджана и США Ильхам Алиев и Дональд Трамп в ходе встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе обсудили шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном, передает Report. По словам азербайджанского лидера, в регионе уже установился мир, что положительно сказывается на торговле двух стран.

В частности, Алиев упомянул поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. Кроме того, через территорию республики Ереван получает зерно из-за рубежа.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что армянская и азербайджанская энергетические системы будут объединены. По его словам, это позволит Еревану и Баку пользоваться возможностями импорта.

До этого Пашинян говорил, что Ереван готов обеспечить беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью в рамках согласованных ранее договоренностей. Он отметил, что его страна должна перейти к мирной атмосфере и логике мышления.