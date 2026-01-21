Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 17:20

Пашинян заявил об объединении энергосистем Армении и Азербайджана

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, который транслировался на Youtube-канале Armenia Today. По его словам, это позволит Еревану и Баку пользоваться возможностями импорта.

Да, однозначно и несомненно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут подключены друг к другу, в условиях взаимности будем пользоваться возможностями импорта, — сказал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения Баку и Еревана переходят в стадию сотрудничества. Глава государства сообщил об отмене всех ограничений на грузоперевозки в Армению и начале поставок критически важных товаров, в том числе нефтепродуктов, от которых, по его словам, республика в значительной степени зависит.

Прежде Пашинян говорил, что Ереван готов обеспечить беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью в рамках согласованных ранее договоренностей. Он отметил, что его страна должна перейти к мирной атмосфере и логике мышления.

Армения
Азербайджан
Никол Пашинян
энергосистемы
