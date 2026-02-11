Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 19:37

Британия пообещала Киеву сотни миллионов долларов на оружие США

Глава Минобороны Британии: Лондон выделит Украине $205 млн через программу PURL

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Великобритания направит Украине $205 млн (более 15,8 млрд рублей) в рамках инициативы PURL, заявил министр обороны королевства Джон Хили. Эти средства пойдут на приобретение вооружений из американских запасов для Киева, передает издание Politico.

Программа PURL была создана США и НАТО и предполагает, что европейские государства сами закупают оружие для Украины, а Вашингтон напрямую военную поддержку не оказывает. По данным издания, в 2025 году в рамках этой инициативы Киеву уже собрали около $5 млрд.

К настоящему моменту к программе присоединились три четверти из 32 членов НАТО, сообщили источники. Кроме того, участие подтвердили Австралия и Новая Зеландия.

В НАТО сейчас обсуждают дальнейшую судьбу программы. Союзники ищут способы продлить ее жизнеспособность и рассматривают варианты реструктуризации. Как отмечает Politico, во многом инициатива держалась на личных обращениях генсека Альянса Марка Рютте к странам-участницам, однако окончательного решения пока не принято.

Ранее сообщалось, что правительство Японии решило примкнуть к программе поддержки Украины PURL. По данным журналистов, теперь Токио будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву. В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах.

Великобритания
Украина
вооружения
военная помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время бойни
Бывшего главврача роддома поймали на хищении 24 млн рублей
Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света
Россияне определили самые романтичные места для путешествия
Мать убитого мальчика Паши кинулась к гробу с признанием
Директор техникума рассказала подробности гибели охранника в Анапе
Захарова поставила на место ЕС, Галкин охладел к Пугачевой? Что дальше
Медведев заявил о попытках зачеркнуть русское культурное наследие
Медведев назвал главную цель России
Задержание убийцы таксиста в Петербурге попало на видео
Медведев сравнил меры поддержки военнослужащих в СССР и России
Медведев призвал пересмотреть все связи России со времен империи и СССР
У ИИ-министра Албании могут отобрать внешность
Россиянам рассказали, когда подешевеют овощи
Британия пообещала Киеву сотни миллионов долларов на оружие США
Липецкая вебкамщица снимала порно в маршрутках и кафе
Вор ограбил ювелирный магазин и умчался на осле
Соучастница покушения на генерала Алексеева обжаловала арест
«Супружеский долг» в 12 лет: патологоанатому-педофилу не снизили срок
Профессор призвала завести полезную привычку после еды
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.