Британия пообещала Киеву сотни миллионов долларов на оружие США Глава Минобороны Британии: Лондон выделит Украине $205 млн через программу PURL

Великобритания направит Украине $205 млн (более 15,8 млрд рублей) в рамках инициативы PURL, заявил министр обороны королевства Джон Хили. Эти средства пойдут на приобретение вооружений из американских запасов для Киева, передает издание Politico.

Программа PURL была создана США и НАТО и предполагает, что европейские государства сами закупают оружие для Украины, а Вашингтон напрямую военную поддержку не оказывает. По данным издания, в 2025 году в рамках этой инициативы Киеву уже собрали около $5 млрд.

К настоящему моменту к программе присоединились три четверти из 32 членов НАТО, сообщили источники. Кроме того, участие подтвердили Австралия и Новая Зеландия.

В НАТО сейчас обсуждают дальнейшую судьбу программы. Союзники ищут способы продлить ее жизнеспособность и рассматривают варианты реструктуризации. Как отмечает Politico, во многом инициатива держалась на личных обращениях генсека Альянса Марка Рютте к странам-участницам, однако окончательного решения пока не принято.

Ранее сообщалось, что правительство Японии решило примкнуть к программе поддержки Украины PURL. По данным журналистов, теперь Токио будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву. В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах.