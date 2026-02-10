Япония решила закупать для Украины нелетальное снаряжение Япония будет закупать для Украины снаряжение по программе PURL

Правительство Японии решило примкнуть к созданной НАТО программе поддержки Украины PURL, передает телеканал NHK. По данным журналистов, теперь Токио будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву.

В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах. Отмечается, что Япония уже уведомила о своем решении несколько государств — членов НАТО и саму Украину. Сама программа была запущена летом 2025 года, она стала ответом на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова отметила, что Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Украины, несмотря на любые дипломатические консультации по урегулированию. По ее словам, заявления ЕС о поддержке поиска мирного решения украинского кризиса являются лишь попыткой затянуть и дезавуировать этот процесс.

Тем временем глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что Европа постепенно теряет возможность поддерживать Украину. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об остановке передачи систем ПВО Patriot Украине.