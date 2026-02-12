Мирошник предупредил о переломном моменте в кризисе на Украине Мирошник: кризис на Украине вошел в переломную фазу

Украинский кризис вступил в переломную стадию, обусловленную проблемами финансирования Киева и разногласиями внутри Евросоюза, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям властей Украины Родион Мирошник в интервью РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что жизнеспособность и возможность продолжения боевых действий украинской стороной напрямую зависят от европейской поддержки.

Сейчас мы находимся, возможно, на определенном переломном этапе, который связан в первую очередь со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима. Его способность к выживанию и продолжению кровопролития напрямую зависит от поддержки в первую очередь Европы, — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе необходимо сосредоточиться на долгосрочном партнерстве с Украиной, а не на ее вступлении в Евросоюз. По его мнению, такой формат взаимодействия является более предпочтительным.

Кроме того, депутат Европарламента от Австрийской народной партии Рейнгольд Лопатка заявил, что в настоящее время ЕС не видит оснований для принятия Украины в состав объединения. По его мнению, подобное решение было бы несправедливым по отношению к государствам Балканского региона.