20 февраля 2026 в 18:06

В Совфеде резко отреагировали на ожидание Евросоюзом уступок от России

Сенатор Джабаров: ЕС должен не ждать уступок от РФ, а призвать Украину сдаться

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Евросоюзу следует не ждать компромиссов со стороны России, а настоятельно рекомендовать Украине сдаться, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о желании Европы увидеть уступки от РФ. По его словам, Москва не намерена закрывать глаза на агрессию со стороны ВСУ.

На те перлы, которые выдает Каллас, даже отвечать бесполезно. Какие уступки? Россия побеждает, освобождает свои территории. Что должна уступать страна, которую бомбят? ВСУ убивают мирных граждан, детей, наносят совершенно бестолковые, бессмысленные удары практически по всем территориям, куда долетают дроны. Я не знаю, о каких уступках надо говорить. Каллас нужно думать о том, что Украина должна в итоге отступить, покинуть наши конституционные территории. Пусть даст добрый совет своим украинским друзьям бежать и сдаваться, — высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что Каллас вместе с союзниками по Евросоюзу обязана прекратить вмешательство в конфликт и не предоставлять Украине военную помощь. По словам сенатора, именно из-за их действий кризис так затянулся, а Киев ведет себя крайне вызывающе, пытаясь диктовать свои условия, несмотря на большое количество проигранных битв.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность принятия Украины в свой состав, если она откажется от части территорий. Процесс может быть поэтапным, пока страна не выполнит все необходимые условия для членства.

