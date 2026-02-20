Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 11:09

Матвиенко напомнила о ключе к безопасности Европы

Матвиенко: безопасность в Европе невозможно обеспечить без России

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Безопасность в Европе невозможно обеспечить без России, напомнила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к главе дипломатической службы Европейского союза Кае Каллас. Таким образом она прокомментировала сообщения о направлении ЕС документа с требованиями к Москве по вопросу Украины, передает ТАСС.

Хотелось бы напомнить дипломату Каллас, что обеспечить безопасность на европейском континенте невозможно без России — крупнейшей европейской страны, — ответила Матвиенко.

Она добавила, что безопасность должна быть единой, неделимой и равной для всех. Что касается самого документа с требованиями к России, по словам Матвиенко, он в очередной раз доказал, что с сегодняшним подходом европейцам «нечего делать» за столом переговоров.

Ранее бразильский аналитик Лукас Лейроз назвал Каллас главным защитником русофобии в Европе. По его словам, она выступает лающим «сторожевым псом». В частности, дипломат делает бессвязные и абсурдные заявления, не подкрепленные фактами. По мнению Лейроза, Каллас, видимо, не имеет ничего против того, чтобы ее считали глупой за ее иррациональные публичные заявления.

Валентина Матвиенко
Кая Каллас
Европа
Евросоюз
