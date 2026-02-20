Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 12:25

Политолог ответил, скажется ли на Зеленском упоминание в файлах Эпштейна

Политолог Безпалько: упоминание в файлах Эпштейна не повлияет на Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Упоминание в скандальных файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна не окажет влияния на карьеру президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько. По его мнению, на этот факт не обратят внимание даже оппозиционные украинские СМИ.

Я думаю, что упоминание Зеленского в файлах Эпштейна никак не повлияет на его карьеру. Основное внимание, связанное с этим делом, было обращено к западным политикам вроде [Эммануэля] Макрона (президент Франции. — NEWS.ru) и [Дональду] Трампу (президент США. — NEWS.ru), который, видимо, свое имя оттуда вычистил полностью. А Зеленский не воспринимается Западом как равный. Поэтому даже его возможное участие в каких-нибудь самых жестких оргиях никакого влияния на него самого оказать не может. Если мы сейчас проанализируем украинскую прессу, даже оппозиционную, вряд ли там кто-то будет упоминать эту информацию, — поделился Безпалько.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в файлах, связанных с Эпштейном, имя Зеленского упоминается в контексте похищения женщин и детей. По его словам, имя политика встречается в документах более 50 раз.

Украина
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Telegram обвинили в распространении личных данных россиян
Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве
США ввели санкции против курорта и связанных с картелем граждан Мексики
Размер имеет значение: госстандарт на длину бананов появился в России
Умер лидер Shortparis Николай Комягин: биография
Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью
Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН
Россиянин с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре
«Упустила свой шанс»: Петросян высказалась о своем падении на Олимпиаде
Российские производители начали сливать скопившееся на складах молоко
В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста
Похотливые самцы заставили самок черепах пойти на отчаянный шаг
В Совете такси объяснили рост цен во время аномальных снегопадов
Литва запретила въезд российскому рэперу
«Политическая игра»: военэксперт о желании Зеленского воевать еще три года
«Все были в шоке»: раскрыт военный приказ Зеленского на три года
Песков заинтриговал ответом о поездке Путина в Китай
Песков сформулировал позицию Кремля по скандалу вокруг экс-принца Эндрю
«Русская Медиагруппа» начала использовать ИИ для выплат гонораров авторам
ВСУ атаковали российскую школу, где находились 600 учеников
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.