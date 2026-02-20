Политолог ответил, скажется ли на Зеленском упоминание в файлах Эпштейна Политолог Безпалько: упоминание в файлах Эпштейна не повлияет на Зеленского

Упоминание в скандальных файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна не окажет влияния на карьеру президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько. По его мнению, на этот факт не обратят внимание даже оппозиционные украинские СМИ.

Я думаю, что упоминание Зеленского в файлах Эпштейна никак не повлияет на его карьеру. Основное внимание, связанное с этим делом, было обращено к западным политикам вроде [Эммануэля] Макрона (президент Франции. — NEWS.ru) и [Дональду] Трампу (президент США. — NEWS.ru), который, видимо, свое имя оттуда вычистил полностью. А Зеленский не воспринимается Западом как равный. Поэтому даже его возможное участие в каких-нибудь самых жестких оргиях никакого влияния на него самого оказать не может. Если мы сейчас проанализируем украинскую прессу, даже оппозиционную, вряд ли там кто-то будет упоминать эту информацию, — поделился Безпалько.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в файлах, связанных с Эпштейном, имя Зеленского упоминается в контексте похищения женщин и детей. По его словам, имя политика встречается в документах более 50 раз.