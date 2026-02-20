Россиянок предупредили об опасности домашних родов

Домашние роды чреваты поздними послеродовыми кровотечениями, предупредила врач-гинеколог Мария Милютина. В разговоре с 360.ru специалист подчеркнула, что остатки плацентарной матки никто не осматривает.

Мы не знаем, осматривал ли кто-то плаценту. Скорее всего, нет. Могут быть остатки плацентарной ткани в матке. Соответственно, это может привести к поздним послеродовым кровотечениям, которые бывают очень обильными, — пояснила акушер.

Врач обратила внимание, что после родов важно провести ультразвуковое обследование, а также осмотр ребенка. По ее словам, если человек ответственно относится к себе и к младенцу, он никогда не пойдет на роды в домашних условиях.

Акушер никогда никому не порекомендует рожать дома. Сейчас огромное количество учреждений, где исполнят любой каприз: рожать в ванне, на специальном стуле, ходить, лежать как угодно. Все это можно найти, но в медицинском учреждении. И это очень важно, — добавила Милютина.

Ранее врач-психиатр Елена Кунаковская рассказала, что за три месяца до планируемого зачатия ребенка рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя. По ее словам, данное правило распространяется как на женщин, так и на мужчин.