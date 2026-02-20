Россию допустили до церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026

Российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026 в Милане, заявил в разговоре с РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной страны Павел Шабалин. По его словам, одним из участников станет лыжник Никита Филиппов, получивший единственную среди россиян серебряную медаль в дисциплине ски-альпинизм.

Никита Филиппов примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили еще вчера. Там и Аделия [Петросян] будет, и лыжники наши. Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, — все остаются на парад спортсменов в Вероне, — сказал Шабалин.

Ранее старший тренер сборной России Алексей Филиппов назвал серебряную награду своего сына настоящим олимпийским чудом. Специалист признался, что обстановка во время выступления ски-альпиниста была крайне накаленной.

Кроме того, российские спортсмены опередили в медальном зачете украинских благодаря серебру Филиппова в ски-альпинизме. При этом делегация РФ насчитывает всего 13 атлетов, выступающих в нейтральном статусе, тогда как Украину представляют 46 участников.