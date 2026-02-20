Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 13:58

«У девочки большое будущее»: Медведева высказалась о выходе на лед Петросян

Фигуристка Медведева заявила, что Петросян ждет большое будущее

Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российскую фигуристку Аделию Петросян ждет большое будущее, такое мнение в Telegram-канале высказала ее коллега по спорту Евгения Медведева после выступления юной спортсменки на Олимпийских играх в Италии. Медведева подчеркнула, что Петросян показала характер, силу и достойное катание.

Аделия справилась. Она показала характер, силу и достойное катание. <…> У этой девочки большое будущее. И я всегда рядом. Горжусь вами. Несмотря ни на что, — говорится в сообщении.

Медведева признала, что у Петросян «чуть-чуть не сложилось» в произвольной программе. По мнению фигуристки, девушке просто «не повезло». Аделия имела все шансы оказаться в тройке сильнейших, убеждена Медведева.

Колоссальное давление, огромные ожидания, пресса, которая заранее «вручала» золото… С таким фоном выходить на лед невероятно сложно, — добавила она.

Ранее американская фигуристка Алиса Лью взяла золото Олимпийских игр в женском одиночном катании. Она набрала 226,79 балла по сумме программ (76,59 балла за короткую программу + 150,20 за произвольную программу). Петросян же заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании.

