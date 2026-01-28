Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 16:30

Медведева опубликовала фотографию в свадебном платье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева опубликовала фотографию в свадебном платье, но никаких подробностей раскрывать не стала. На снимке в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она позирует в свадебном салоне. Само платье — с объемным корсетом и длинной фатой.

Вчера был важный день… — подписала она свой пост.

В ноябре 2025 года Медведева появилась на Гран‑при России в Казани с кольцом на безымянном пальце правой руки. Спортсменка прежде не говорила о возможной свадьбе. Фигуристка встречается с солистом театра танца Аллы Духовой TODES Ильдаром Гайнутдиновым. Они познакомились на съемках шоу «Звездные танцы», где выступали в паре.

Ранее модель и блогер Анастасия Решетова сообщила о том, что получила предложение руки и сердца. По ее словам, помолвка состоялась незадолго до ее юбилея. Ей исполнилось 30 лет 23 января. Все было очень естественно, искренне и незамысловато, добавила знаменитость.

Позже Решетова опровергла слухи о том, что встречается с сыном миллиардера Егором Абрамовым. Это произошло после того, как в Сети растиражировали видеозапись прошлогодней давности, на которой она сидит за столом в компании мужчины.

