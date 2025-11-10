Появилось фото Евгении Медведевой с помолвочным кольцом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева появилась на Гран‑при России в Казани с кольцом на безымянном пальце правой руки, пишет «Матч ТВ». Спортсменка прежде не говорила о возможной свадьбе.

Фигуристка встречается с солистом театра танца Аллы Духовой TODES Ильдаром Гайнутдиновым. Они познакомились на съемках шоу «Звездные танцы», где выступали в паре. По словам танцора, он изначально отказался от участия в проекте из-за занятости, но предложение поработать с Медведевой заставило его передумать.

Ранее американский фигурист Джейсон Браун признался, что очень скучает по Медведевой. По словам спортсмена, в последний раз они общались на Олимпиаде в Пекине. Браун также отметил, что ему не удалось застать Медведеву в Казахстане, из-за чего он «невероятно расстроился».

До этого стало известно, что Медведева примет участие в съемках фильма «Тренировка гнева», где сыграет футболистку. В основе сюжета лежит история о том, как в интернет попадает видеозапись, на которой тренер женской команды «Динамо» применяет жесткие методы мотивации к своим подопечным.