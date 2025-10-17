Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 18:45

«Очень скучаю»: фигурист из США признался, что не может забыть Медведеву

Американский фигурист Браун признался, что очень скучает по Медведевой

Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист из Соединенных Штатов Джейсон Браун признался, что очень скучает по россиянке Евгении Медведевой. По словам американца, которые приводит портал Sport24, последний раз они общались на Олимпиаде в Пекине. Браун также отметил, что ему не удалось застать Медведеву в Казахстане, из-за чего он «невероятно расстроился».

Очень по ней скучаю. В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине. Когда приехал в Казахстан, мне сказали, что год назад Евгения выступала там с показательным номером. Я невероятно расстроился, — сказал фигурист.

Ранее Медведева обратилась к международным спортивным организациям МОК и ISU с призывом включить здравый смысл и пересмотреть действующие ограничения в отношении российских спортсменов. Поводом для заявления стало успешное выступление фигуристки Аделии Петросян в квалификационном отборе на Олимпийские игры 2026 года.

До этого Медведева получила травму во время благотворительного футбольного матча в пользу фонда Константина Хабенского для детей и взрослых с опухолями мозга — ей в живот попал мяч. Фигуристка схватила себя чуть ниже талии и пошла на трибуну.

США
фигуристы
фигурное катание
Евгения Медведева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Сбежали в Монголию или в США: новые версии пропажи Усольцевых в тайге
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.