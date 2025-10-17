«Очень скучаю»: фигурист из США признался, что не может забыть Медведеву

Фигурист из Соединенных Штатов Джейсон Браун признался, что очень скучает по россиянке Евгении Медведевой. По словам американца, которые приводит портал Sport24, последний раз они общались на Олимпиаде в Пекине. Браун также отметил, что ему не удалось застать Медведеву в Казахстане, из-за чего он «невероятно расстроился».
Очень по ней скучаю. В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине. Когда приехал в Казахстан, мне сказали, что год назад Евгения выступала там с показательным номером. Я невероятно расстроился, — сказал фигурист.
Ранее Медведева обратилась к международным спортивным организациям МОК и ISU с призывом включить здравый смысл и пересмотреть действующие ограничения в отношении российских спортсменов. Поводом для заявления стало успешное выступление фигуристки Аделии Петросян в квалификационном отборе на Олимпийские игры 2026 года.
До этого Медведева получила травму во время благотворительного футбольного матча в пользу фонда Константина Хабенского для детей и взрослых с опухолями мозга — ей в живот попал мяч. Фигуристка схватила себя чуть ниже талии и пошла на трибуну.