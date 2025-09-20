Медведева призвала МОК и ISU включить здравый смысл

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к международным спортивным организациям МОК и ISU с призывом включить здравый смысл и пересмотреть действующие ограничения в отношении российских спортсменов. Уточняется, что поводом для заявления стало успешное выступление фигуристки Аделии Петросян в квалификационном отборе на Олимпийские игры 2026 года.

Аделия, с выходом на Олимпиаду! Ты большая умница! А ISU и МОК хочется пожелать одного — включить наконец здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении наших спортсменов, — заявила она в своем Telegram-канале.

Спортсменка поздравила команду Петросян и отметила, что они снова сделали невозможное возможным. Она выразила надежду, что в скором времени зрители снова смогут наблюдать сильную и полноценную конкурентную борьбу на главных стартах.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник показал впечатляющий результат на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano, получив 93,8 балла за короткую программу. Он безупречно выполнил сложные прыжковые элементы, включая каскад из четверного и тройного прыжков, и лидирует в промежуточном зачете после выступлений первой группы.