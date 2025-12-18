Медведева изменила нос, Кудрявцева увеличила грудь: пластика спортсменов

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что делала ринопластику, но не по медицинским показаниям, а для эстетики. До этого о своей пластике рассказывал Евгений Плющенко. NEWS.ru решил вспомнить, какие изменения во внешность вносили спортсмены при помощи хирургии в этом году.

Евгения Медведева

Во время интервью с блогером Аленой Водонаевой в программе «Бес комментариев» фигуристка Евгения Медведева призналась, что делала ринопластику. По ее словам, у нее были медицинские показания для операции: во время тренировки на одном из соревнований она столкнулась с другой спортсменкой и получила травму. Как добавила Медведева, ее «всю жизнь травили» из-за носа.

«Я долго не могла понять, почему я такой родилась. У меня крупные черты лица. Нос был широкий, громоздкий. То есть акцент был не на глаза, а на нос. Меня столько за него травили. Пластика была лучшим решением в моей жизни. Это добавило мне уверенности», — сказала Медведева Водонаевой.

Пластический хирург сети клиник «Семейная» Елизавета Кочнева сказала NEWS.ru, что ринопластика Евгении выполнена профессионально.

«До этого был достаточно крупный, массивный кончик носа и широкое основание, это с точки зрения эстетики исправили, сделали более узкий, более аккуратный, который очень подходит Евгении и делает ее лицо эстетически более приятным. Поработали со спинкой носа, сделали ее более узкой», — объяснила Кочнева.

Евгений Плющенко

Летом Евгений Плющенко втайне от Яны Рудковской сделал пластическую операцию. Когда продюсер узнала, почему супруг долго не выходил на связь, она была в шоке. Ведь он, по словам Яны, даже не посоветовался с ней по поводу операции.

«Евгений не выходил на связь два дня, был в реанимации. Когда мы созвонились, для меня это было шоком. Он пришел к Тимуру Хайдарову, чтобы убрать грыжи под глазами. Но наш общий друг посоветовал сделать тотальную блефаропластику», — рассказала Рудковская на одном из мероприятий журналистам.

Недавно Яна призналась в программе «Шоу Воли», что Евгений, помимо блефаропластики, сделал еще и эндоскопическую подтяжку лица. «Через две недели после операции у него было еще все натянуто. Он был, знаешь, как азиатский Плющенко», — пошутила Яна.

Эти фото Евгения попали тогда в Сеть. Многие решили, что спортсмен сделал себе «лисьи глазки». Пластический хирург Любовь Гауэр объяснила NEWS.ru, что такой результат был из-за постоперационных отеков. По мнению эксперта, Плющенко решился на пластику не для эстетики, на то были медицинские показания.

Евгений Плющенко Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Избыток кожи на верхних веках, провисая, очень часто падает на радужку глаз, меняя фокус зрения. Поэтому, как в случае с Евгением, круговая блефаропластика проводилась по показаниям, чтобы зрение не ухудшилось. Евгению убрали избыток кожного лоскута на верхних веках, иссекли грыжи на нижних, поработали с круговой мышцей глаза», — сказала эксперт.

Пластический хирург считает, что эндоскопическая подтяжка также дала хороший результат. «В частности, подтянув среднюю треть лица, хирург уменьшил выраженность носогубных складок, что мы видим у Евгения», — сказала Гауэр.

Алина Загитова

В 2019 году фигуристка Алина Загитова официально решила завершить профессиональную спортивную карьеру. Она стала выступать в ледовых шоу и продюсировать свои собственные. Сейчас в Казани строится школа фигурного катания Алины Загитовой, которую обещают открыть в 2026 году.

Внешность спортсменки сильно изменилась за последнее время. Многие думают, что Загитова сделала ринопластику и удалила комки Биша. В интервью Медведевой Алина опровергла масштабную работу по лицу, объяснив изменения похудением. Она призналась, что комплексовала по поводу «пухлого» лица.

«У меня раньше были очень серьезные комплексы насчет моих щек. Очень много людей тоже говорили насчет моих щек. И все очень сильно бесило. Кто-то мне сказал, уже не помню, что все это у тебя уйдет. Главное — не поправляйся, и все у тебя будет супер. Вот я очень сильно боюсь операций, каких-то наркозов. Для меня это стрессовая ситуация, поэтому я не решилась, и слава богу. Сейчас у меня и скулы есть, и просто похудела. Поэтому, девочки, все, у кого есть щечки, — все у вас хорошо. И, кстати, я очень скучаю по этим щечкам, которые у меня были», — сказала Загитова.

По словам спортсменки, она также исправляла прикус с помощью брекетов, что могло сказаться на форме лица.

Косметолог-эстетист, косметический разработчик, косметолог в косметологическом центре «Киян Бьюти» Элина Капитонова сказала NEWS.ru, что лицо Алины изменилось благодаря ортодонтическому лечению. По мнению эксперта, Загитовой не удаляли комки Биша.

«Здесь явно ортодонтическое лечение, которое прошло просто прекрасно, потому что мы видим, как на исходнике у нас выглядит зубной ряд. Зубы были смещены, из-за этого были изменения. Ортодонтическое лечение восстановило правильные черты лица», — объяснила косметолог.

Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Яна Кудрявцева

Гимнастка Яна Кудрявцева признавалась в соцсетях, что мечтала увеличить грудь. Когда девушка завершила спортивную карьеру, она решилась на операцию. Но результат пластики не понравился Яне. По словам гимнастки, ей подобрали неправильную форму имплантов, из-за чего они все время перемещались. Она долго не решалась переделать грудь, так как родила двоих детей. Она заменила импланты только в 2025-м и довольна результатом.

Кочнева сказала, что такие истории часто случаются у худых девушек из-за маленького объема подкожно-жировой клетчатки, которая должна покрывать имплант.

«И здесь, конечно, всегда есть риск развития осложнений, таких как риплинг, то есть появление ряби на поверхности кожи, ребристости из-за импланта, имплант может выдавать свой контур. С этим можно бороться при помощи установки импланта частично под мышцу в технике dual plane, когда верхний полюс импланта покрыт мышцей и сверху он не так сильно контурирует. И, конечно же, есть такие манипуляции, как липофилинг — пересадка жировой ткани с определенных частей тела в зону груди, чтобы камуфлировать средние и нижние полюса импланта», — объяснила хирург.

Читайте также:

Чайковского захотели сделать героем США: связь с Америкой, что с «отменой»

Решение Верховного суда по делу Долиной: чья квартира, что получит Лурье

«У мамы проблемы»: Александра Морозова о певице Славе, роли в сериале, сыне