Загитова попала в Книгу рекордов после выступления на атомной ТЭС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на льду, устроенном на плавучей атомной теплоэлектростанции, передает ТАСС. ТЭС «Академик Ломоносов» находится на берегу Северного Ледовитого океана на Чукотке.
Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения, — поделилась фигуристка.
Спортсменка отметила, что отсутствие сложных прыжков позволило ей ощутить лед по-новому и слиться с ним воедино. Это выступление стало первым в истории, когда фигурист катается в подобном месте. Представитель Книги рекордов России зафиксировал достижение Загитовой непосредственно на палубе ТЭС.
Ранее американский фигурист Илья Малинин одержал победу в финале серии Гран-при в японской Нагое, установив новый мировой рекорд. Произвольная программа принесла ему 283,24 баллы. В ходе проката Малинин совершил семь четверных прыжков.
Стало известно, что Международный олимпийский комитет подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Играх 2026 года. Спортсмены представят страну в нейтральном статусе по решению спецкомиссии.