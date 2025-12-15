Новый год-2026
Загитова попала в Книгу рекордов после выступления на атомной ТЭС

Фигуристка Загитова выступила на плавучей атомной ТЭС на Чукотке

Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на льду, устроенном на плавучей атомной теплоэлектростанции, передает ТАСС. ТЭС «Академик Ломоносов» находится на берегу Северного Ледовитого океана на Чукотке.

Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения, — поделилась фигуристка.

Спортсменка отметила, что отсутствие сложных прыжков позволило ей ощутить лед по-новому и слиться с ним воедино. Это выступление стало первым в истории, когда фигурист катается в подобном месте. Представитель Книги рекордов России зафиксировал достижение Загитовой непосредственно на палубе ТЭС.

Ранее американский фигурист Илья Малинин одержал победу в финале серии Гран-при в японской Нагое, установив новый мировой рекорд. Произвольная программа принесла ему 283,24 баллы. В ходе проката Малинин совершил семь четверных прыжков.

Стало известно, что Международный олимпийский комитет подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Играх 2026 года. Спортсмены представят страну в нейтральном статусе по решению спецкомиссии.

