Данные о повреждениях ТЭС привели в истерику офис Зеленского

Сообщения компании «Центрэнерго» о полной остановке всех государственных теплоэлектростанций спровоцировали острую реакцию в офисе президента Владимира Зеленского, пишет «Экономическая правда». По сведениям источника, в ночь на субботу серьезные повреждения получили Змиевская, Трипольская и Приднепровская ТЭС, а также Кременчугская гидроэлектростанция. Были разрушены и некоторые объекты компаний «Укрэнерго» и «Облэнерго», которые отвечают за передачу и распределение электрической энергии.

Довольно эмоциональный, но, по сути, правдивый пост «Центрэнерго» в стиле «все пропало» вызвал настоящую истерику в офисе президента, из-за чего руководство госкомпании имело не очень дипломатичный разговор с представителями ОП. Позвонили из офиса и в резкой форме начали спрашивать, для чего разгонять панику среди населения, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что первая крупная теплоэлектростанция на биомассе, построенная на Украине, получила серьезные повреждения в ночь на 9 ноября. Данный объект был введен в эксплуатацию в 2016 году. Фотографии, появившиеся в Сети, демонстрируют значительные разрушения на территории ТЭС.