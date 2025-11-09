Первая крупная украинская ТЭС на биомассе получила повреждения

Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября, сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Объект, построенный в 2016 году, является первой большой станцией на биомассе в стране, отметил он.

На фото, которыми сопровождается эта запись, видно, что объект получил значительные повреждения. Точные причины инцидента и данные о мощности станции не раскрываются.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что ремонт объектов электрогенерации сильно затруднен из-за масштабных повреждений. По его словам, энергетикам нужно время и дополнительное оборудование, чтобы восстановить стабильность системы, пострадавшей как на объектах генерации, так и в распределительных сетях.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российская армия не будет атаковать атомные электростанции Украины, чтобы не навредить мирному населению и соседним странам. При этом он не исключил ударов по логистическим цепочкам поставок электроэнергии от АЭС, включая трансформаторы и инфраструктуру до потребителя.