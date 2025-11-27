Стало известно решение МОК по допуску российских фигуристов на Олимпиаду МОК допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, сообщили в пресс-службе МОК. Спортсмены выполнили необходимые критерии отбора и получили приглашение на Игры после решения специальной комиссии.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) восстановила право российских спортсменов выступать под национальным флагом и с гимном начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби. В федерации подчеркнули, что это решение отражает приверженность принципам справедливости, прозрачности и ценностям дзюдо.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал возвращение национальной символики российским дзюдоистам лучшей новостью за последнее время и победой всего российского спорта. Депутат отметил, что это событие также открывает возможности для других спортивных федераций.

Позднее Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В их число вошли София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин, а также сопровождающая команда специалистов.