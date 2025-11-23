Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 14:09

Обнародовано решение FIL по российским спортсменам

FIL допустила шесть членов российской команды по санному спорту до отбора на ОИ

Матвей Пересторонин Матвей Пересторонин Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Международная федерация санного спорта (FIL) допустила до участия в отборе на Олимпиаду-2026 под своей эгидой шестерых участников российской команды, сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России. По ее информации, россияне смогут соревноваться в нейтральном статусе, передает ТАСС.

Международная федерация санного спорта объявила о допуске к международным соревнованиям под своей эгидой спортсменов и специалистов российской команды по санному спорту в нейтральном статусе, — рассказала представитель ФССР.

В пресс-службе отметили, что до отбора допустили атлетов как из женской команды на одноместных санях, так и из мужской. В их числе София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин. Также вместе с ними на отборочные соревнования отправится команда, состоящая из тренеров, механиков, врачей и массажистов.

До этого двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что недопуск сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 является большим разочарованием. По его словам, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф «бежит впереди паровоза», решая такие вещи.

