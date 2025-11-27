«Лучшая новость»: В ГД оценили возвращение флага и гимна дзюдоистам из РФ

Возвращение флага и гимна российским дзюдоистам — лучшая новость за последнее время, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он назвал произошедшее победой всего спорта в РФ.

Это лучшая новость за последнее время в спорте. Победа не только дзюдо, а всего российского спорта. Открывается окно возможностей для других федераций, которые либо не допущены, либо выступают в нейтральном статусе. Помимо дзюдо, также благодарим министерство спорта и олимпийский комитет. Это реально мощное событие, цену которого мы пока еще нет можем представить, — сказал Свищев.

27 ноября международная федерация дзюдо восстановила право российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом. В официальном заявлении организация подчеркнула, что это решение подтверждает статус федерации как действительно глобальной структуры.

Ранее российская сборная по дзюдо установила исторический рекорд по общему числу медалей на одном мировом первенстве. Это достижение было установлено в ходе чемпионата мира 2025 года в Будапеште. На престижных международных соревнованиях дзюдоисты из России, участвовавшие в нейтральном статусе, показали превосходные результаты. Команда завоевала пять наград различного достоинства, включая три золотые и две бронзовые медали.