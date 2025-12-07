Пояс UFC снова в России: кадры легендарной схватки Яна и Двалишвили
Ян одержал победу над Двалишвили в бою-реванше и вернул пояс UFC
Петр Ян после победы над Мерабом Двалишвили в поединке за титул чемпиона мира на турнире UFC 323
Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский боец ММА Петр Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс UFC. Соревнование проходило в Лас-Вегасе. Все внимание было приковано к бою-реваншу между россиянином и грузином.
Этот поединок стал вторым между Яном и Двалишвили. Первый бой состоялся весной 2023 года. Тогда он завершился победой грузинского спортсмена.
В начале схватки россиянин нанес серию прицельных ударов в голову соперника, в результате чего у Двалишвили открылось кровотечение. Во втором раунде грузин попытался взять инициативу в свои руки, но не получилось. Для российского спортсмена этот поединок был принципиальным: он понимал, что победа позволит ему вернуть чемпионский пояс в Россию.
Сразу после триумфа Ян поблагодарил болельщиков и признался, что счастлив. Спортсмен передал привет своей стране и семье, а также выразил благодарность всем, кто поддерживал его в сложные периоды.
Экс-чемпион UFC Двалишвили после поражения заявил, что желает провести третий бой с россиянином. По его словам, он хочет показывать зрелищное противостояние, а не скучную борьбу.
На данный момент на счету 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА. У 34-летнего Двалишвили 20 побед и четыре поражения.
Петр Ян и Мераб Двалишвили в поединке за титул чемпиона мира на турнире UFC 323
Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
Петр Ян перед новым раундом поединка с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323
Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
Петр Ян после победы над Мерабом Двалишвили в поединке за титул чемпиона мира на турнире UFC 323
Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press