Пояс UFC снова в России: кадры легендарной схватки Яна и Двалишвили

Петр Ян после победы над Мерабом Двалишвили в поединке за титул чемпиона мира на турнире UFC 323

Российский боец ММА Петр Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс UFC. Соревнование проходило в Лас-Вегасе. Все внимание было приковано к бою-реваншу между россиянином и грузином.

Этот поединок стал вторым между Яном и Двалишвили. Первый бой состоялся весной 2023 года. Тогда он завершился победой грузинского спортсмена.

В начале схватки россиянин нанес серию прицельных ударов в голову соперника, в результате чего у Двалишвили открылось кровотечение. Во втором раунде грузин попытался взять инициативу в свои руки, но не получилось. Для российского спортсмена этот поединок был принципиальным: он понимал, что победа позволит ему вернуть чемпионский пояс в Россию.

Сразу после триумфа Ян поблагодарил болельщиков и признался, что счастлив. Спортсмен передал привет своей стране и семье, а также выразил благодарность всем, кто поддерживал его в сложные периоды.

Экс-чемпион UFC Двалишвили после поражения заявил, что желает провести третий бой с россиянином. По его словам, он хочет показывать зрелищное противостояние, а не скучную борьбу.

На данный момент на счету 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА. У 34-летнего Двалишвили 20 побед и четыре поражения.

