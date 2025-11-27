Дзюдоисты из России снова смогут выступать под своим флагом

Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Тамерлан Башаев и Петер Пальчик (Израиль) в поединке за бронзу в весовой категории свыше 90 кг в командном первенстве по дзюдо на XXXII летних Олимпийских играх

Международная федерация дзюдо восстановила право российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом, сообщает пресс-служба организации. В официальном заявлении IJF подчеркнула, что это решение подтверждает статус федерации как действительно глобальной структуры.

Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам вновь соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби (28-30 ноября), — сказано в сообщении.

Организация также заявила об обязательных принципах справедливого, прозрачного и ценностно-ориентированного управления. Представители федерации напомнили, что дзюдо как вид спорта традиционно пропагандирует дружеские отношения, взаимное уважение, солидарность и мирные идеалы.

Ранее российская сборная по дзюдо установила исторический рекорд по общему числу медалей на одном мировом первенстве, Это достижение было установлено в ходе чемпионата мира 2025 года в Будапеште. На престижных международных соревнованиях дзюдоисты из России, участвовавшие в нейтральном статусе, показали превосходные результаты. Команда завоевала пять наград различного достоинства, включая три золотые и две бронзовые медали.