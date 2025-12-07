Спортсмен из РФ завоевал бронзу на престижнейшем турнире среди дзюдоистов Дзюдоист Арбузов выиграл бронзу на турнире Большого шлема в Токио

Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал бронзовым призером турнира Большого шлема в Токио, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России. Спортсмен выступал в весовой категории до 81 килограмма. В поединке за третье место Арбузов оказался сильнее японского дзюдоиста Кайто Амано.

Тимур зарабатывает «ваза-ари» на первой минуте встречи и сохраняет преимущество до гонга, — говорится в сообщении.

Арбузов родился в 2004 году в Кропоткине. Россиянин является чемпионом мира 2025 года и Европы 2025 года, а также серебряным призером чемпионата мира 2024 года.

