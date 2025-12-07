ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 12:16

Спортсмен из РФ завоевал бронзу на престижнейшем турнире среди дзюдоистов

Дзюдоист Арбузов выиграл бронзу на турнире Большого шлема в Токио

Тимур Арбузов Тимур Арбузов Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
Российский дзюдоист Тимур Арбузов стал бронзовым призером турнира Большого шлема в Токио, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России. Спортсмен выступал в весовой категории до 81 килограмма. В поединке за третье место Арбузов оказался сильнее японского дзюдоиста Кайто Амано.

Тимур зарабатывает «ваза-ари» на первой минуте встречи и сохраняет преимущество до гонга, — говорится в сообщении.

Арбузов родился в 2004 году в Кропоткине. Россиянин является чемпионом мира 2025 года и Европы 2025 года, а также серебряным призером чемпионата мира 2024 года.

Ранее российский боец Петр Ян триумфально вернул звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив грузина Мераба Двалишвили в турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Ян отобрал чемпионский пояс у соперника, прервав его победную серию боев, которая растянулась на шесть лет. Поединок продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

До этого американский фигурист Илья Малинин одержал победу в финале серии Гран-при в японской Нагое, установив новый мировой рекорд в произвольной программе с результатом 238,24 балла. Серебряным призером турнира стал японец Юма Кагияма (302,41 балла), бронзу завоевал его соотечественник Сюн Сато (292,08).

