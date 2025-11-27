В ГД раскрыли, кому могут вернуть флаг и гимн вслед за дзюдоистами

Следующими видами спорта, которым вернут флаг и гимн, могут стать лыжный спорт и керлинг, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он уточнил, что первая федерация уже ведет разбирательства, а вторая подала иск сегодня.

Сейчас идут разбирательства. Федерация лыжных видов спорта уже подала в суд, а ассоциация керлинга сделала это сегодня. То есть прямо в ближайшие дни будет очень активное движение. Думаю, нас скоро ждет все больше и больше позитивных новостей, — сказал Свищев.

27 ноября международная федерация дзюдо восстановила право российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом. В официальном заявлении организация подчеркнула, что это решение подтверждает статус федерации как действительно глобальной структуры.

Ранее российская сборная по дзюдо установила исторический рекорд по общему числу медалей на одном мировом первенстве. Это достижение было установлено в ходе чемпионата мира 2025 года в Будапеште. На престижных международных соревнованиях дзюдоисты из России, участвовавшие в нейтральном статусе, показали превосходные результаты. Команда завоевала пять наград различного достоинства, включая три золотые и две бронзовые медали.