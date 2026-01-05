«Наша большая победа»: Путин порадовался за паралимпийцев с флагом России

Президент России Владимир Путин назвал общей большой победой возвращение национальной символики российским паралимпийцам, которые принимают участие в международных турнирах, передает пресс-служба Кремля. Глава государства поздравил спортсменов, тренеров, коллектив и ветеранов Паралимпийского комитета с 30-летием со дня его основания.

Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой, — говорится в поздравлении.

Ранее российская паратеннисистка Анастасия Костеневич призвала олимпийцев тренироваться вместе с паралимпийцами. По ее мнению, такой подход позволит улучшить совместный результат на благо страны. Она отметила, что некоторые страны уже практикуют подобный тренировочный процесс.

До этого Международная шахматная федерация большинством голосов поддержала допуск россиян до турниров с национальными флагом и гимном. На рассмотрение делегатов вынесли две резолюции. При этом вариант с частичным допуском получил больше голосов.