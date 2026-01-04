В Госдуме раскрыли, что происходит с законом о возвращении пива на стадионы

В Госдуме раскрыли, что происходит с законом о возвращении пива на стадионы Свищев: законопроект о возвращении пива на стадионы остается без движения

Законопроект, который предполагает возобновление продажи пива на стадионах, остается без движения, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, поправки готовы, однако парламентарии не могут вынести документ на второе чтение.

Законопроект по пиву в моей практике — самый долгий, который не получил одобрения и не был отменен. <...> На сегодняшний день законопроект в подвешенном состоянии, мы не можем вынести его ко второму чтению, хотя мы готовы и поправки готовы, — уточнил Свищев.

Депутат рассказал, что внебюджетные средства от продажи алкогольного напитка можно было бы привлечь для развития спортивной отрасли. По его словам, речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что возвращение пива на стадионы поможет развитию детского футбола в стране. Он отметил, что на всех крупных мероприятиях спонсор — это пивная индустрия.

До этого в Роскачестве сообщили, что безалкогольное пиво набирает популярность как востребованный напиток в эпоху распространения активного образа жизни. Специалисты организации отметили, что продукт перестал считаться заменой алкогольной версии и стал самостоятельным товаром.