20 декабря 2025 в 09:37

Роскачество объяснило феномен безалкогольного пива

Роскачество зафиксировало рост популярности безалкогольного пива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Безалкогольное пиво набирает популярность как востребованный напиток в эпоху распространения активного образа жизни, сообщили в пресс-службе Роскачества Lenta.ru. Специалисты организации отмечают, что продукт более не считается лишь заменой алкогольной версии, а стал самостоятельным товаром.

В организации привели данные, подтверждающие этот тренд. Так, по сведениям агентства «Нильсен», в 2024 году продажи напитка выросли на 12%. За первые семь месяцев 2025 года прирост составил 7,4% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее стало известно, что в Российской Федерации за 11 месяцев 2025 года было реализовано на 5% больше сигарет, чем за тот же срок годом ранее. Общая сумма потребительских затрат на данную продукцию достигла 1,5 трлн рублей, увеличившись на 14%.

Кроме того, согласно информации Росалкогольтабакконтроля, за январь — ноябрь 2025 года розничная реализация водки в России снизилась на 3,5%. Общий объем продаж этого напитка достиг 66,31 млн декалитров (дал). Значительное падение — на 9,1% до 11,37 млн дал — также зафиксировано на рынке коньяка.

