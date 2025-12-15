Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 10:03

Россияне стали меньше интересоваться водкой

Росалкогольтабакконтроль: продажи водки в России упали на 3,5%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Розничные продажи водки в России за 11 месяцев 2025 года сократились на 3,5%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Общий объем проданной водки составил 66,31 млн декалитров (дал). Также значительно упали продажи коньяка — на 9,1%, до 11,37 млн дал.

В целом рынок алкогольной продукции без учета пива и схожих напитков за указанный период сократился на 9,8%. При этом продажи ликеро-водочных изделий, напротив, показали рост, увеличившись на 13,4%, в то время как сегмент слабоалкогольной продукции обрушился на 87,6%.

Ранее за первые три квартала 2025 года в России было зафиксировано значительное сокращение продаж электронных устройств. Снижение наблюдается по всем ключевым товарным группам, при этом наиболее резкий спад произошел в сегментах смартфонов и ноутбуков. С января по сентябрь количество проданных телефонов упало на 20%, а их выручка — на 25%; реализация портативных компьютеров сократилась на 15% в штуках и на 20% в денежном выражении.

Кроме того, продажи автомобилей премиум-класса в России за 11 месяцев 2025 года увеличились на 28% в сравнении с аналогичным сроком прошлого года. За указанный период покупатели приобрели 638 транспортных средств данной категории.

алкоголь
водка
продажи
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС уточнили данные о пропавших в Пермском крае туристах
Зеленский поставил крест на одной идее Трампа
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Каллас сделала заявление по российским активам на фоне иска Центробанка
«Был замечательным»: певец Осин эмоционально высказался о смерти Оганезова
Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся
В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд
Зеленский и Рютте попросили фон дер Ляйен не критиковать Трампа
Пленный рассказал о проблемах с провизией
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.