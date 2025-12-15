Россияне стали меньше интересоваться водкой

Розничные продажи водки в России за 11 месяцев 2025 года сократились на 3,5%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Общий объем проданной водки составил 66,31 млн декалитров (дал). Также значительно упали продажи коньяка — на 9,1%, до 11,37 млн дал.

В целом рынок алкогольной продукции без учета пива и схожих напитков за указанный период сократился на 9,8%. При этом продажи ликеро-водочных изделий, напротив, показали рост, увеличившись на 13,4%, в то время как сегмент слабоалкогольной продукции обрушился на 87,6%.

Ранее за первые три квартала 2025 года в России было зафиксировано значительное сокращение продаж электронных устройств. Снижение наблюдается по всем ключевым товарным группам, при этом наиболее резкий спад произошел в сегментах смартфонов и ноутбуков. С января по сентябрь количество проданных телефонов упало на 20%, а их выручка — на 25%; реализация портативных компьютеров сократилась на 15% в штуках и на 20% в денежном выражении.

Кроме того, продажи автомобилей премиум-класса в России за 11 месяцев 2025 года увеличились на 28% в сравнении с аналогичным сроком прошлого года. За указанный период покупатели приобрели 638 транспортных средств данной категории.